В Пятигорске выбрали мэра города

19 Май 2020 2020-05-19T18:12:01+03:00

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19 мая стало известно, кто будет управлять Пятигорском. Главой курорта стал Дмитрий Ворошилов. Его кандидатуру поддержали большинством голосов.

Напомним, Ворошилов работал в мэрии города-курорта, а потом стал заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 22 апреля 2020 года Владимир Владимиров также рассказал, что у и.о. главы Пятигорска Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья. При этом губернатор подчеркнул, что к счастью, речь не о коронавирусе.

Сообщалось, что Травневу надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Владимир Владимиров поддержал это решение.

А руководство Пятигорском, оперативным штабом муниципалитета временно будет возложено на Дмитрия Ворошилова.

А до этого 17 апреля Пятигорск стал единственным городом в Ставропольском крае, где был введен карантин из-за коронавируса. Тогда вечером 16 апреля губернатор Ставрополья сообщил, что в Пятигорске сложилась непростая эпидобстановка по коронавирусу. За несколько дней заметен резкий рост числа заболевших. Получено предписание Роспотребнадзора о введении карантина на территории города-курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU