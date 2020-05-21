2020-05-21T02:00:16+03:00
Общество

Сгоревший 20 лет назад старинный санаторий в Кисловодске решили восстановить

Здание находится в аварийном состоянии и не соответствует никаким нормам
Анна ЕГОРОВА
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Санаторий «Академический» в Кисловодске был построен 86 лет назад. Фото: проект реконструкции зданияСанаторий «Академический» в Кисловодске был построен 86 лет назад. Фото: проект реконструкции здания
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В 1934 году в Кисловодске появился санаторий «Академический», построенный по проекту знаменитого архитектора Мирона Мержанова. Более 30 лет назад здравница пришла в упадок, здание перестало использоваться, а в 2000-х сильно пострадало во время пожара. Сейчас оно находится в аварийном состоянии и не соответствует ни нормам сейсмоустойчивости, ни санаторно-курортным нормам.

Несколько лет назад азербайджанский инвестор изъявил желание вложить в санаторий 40 миллионов долларов, но вот загвоздка - он находился в федеральной собственности, начать реконструкцию было нельзя. Поэтому в 2017 году санаторий сначала признали объектом культуры регионального значения, а затем российское правительство распорядилось передать все площади «Академического» (12,3 тыс. кв. м) на баланс Ставропольского края.

Проектировщики уже составили план реставрации и согласовали его с внуком Мирона Мержанова Сергеем.

- Объект должен быть индивидуален, не похож на другие российские санатории и стать изюминкой города. Будут сохранены колористичские и архитектурные решения, усилен фундамент и несущие конструкции, восстановлены кровля, межэтажные перекрытия, ступени и лестницы, включая каскадную из доломита при входной группе, - рассказали «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе администрации Кисловодска.

Ожидается, что после реконструкции, которая займет три года, санаторий сможет принять более 460 отдыхающих одновременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сгоревший 20 лет назад старинный санаторий в Кисловодске решили восстановить
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