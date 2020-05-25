2020-05-25T16:24:51+03:00
Происшествия

В Дагестане больных коронавирусом поместят в полевые обсервации и госпитали

Военные развернули два обсервационных лагеря для жителей с подозрением на вирус
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Виталий ТИМКИВ
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В Дагестане подразделениями 100-го полка МТО Вооружённых сил России развёрнуты два обсервационных лагеря в рамках борьбы с распространением COVID-19. Сюда будут помешать жителей с подозрением на вирус. Рядом будут работать полевые госпитали для заболевших.

— Личный состав завершил работы по монтажу 35 палаток на 20 человек каждая. Лагеря находятся в Ботлихе и Буйнакске. На их территории размещены все необходимые коммуникации и санитарные зоны, — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Лагеря развёрнуты в непосредственной близости от полевых госпиталей. В них будут содержаться помещённые на карантин. В случае выявления симптомов, людей тут же будут переправлять на лечение.

Сообщается, что полевой госпиталь в Буйнакске уже приступил к приему пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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