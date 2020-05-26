На Ставрополье скутерист с пассажиром попали под колеса машины
На Ставрополье произошли ДТП с участием скутериста и автомобилистом. В результате пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.
По предварительной информации, на трассе "Кочубей - Минеральные Воды" 18-летний парень на "Балтмоторс-Галактика-50" не уступил дорогу машине "Иран-Хордо-Саманд". В результате столкновения водитель и 20-летний пассажир скутера сломали ноги.
- У скутериста при госпитализации произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Водитель автомобиля, 31-летний житель Георгиевска, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, - говорится в сообщении.
По факту составлен административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU