На Ставрополье скутерист с пассажиром попали под колеса машины

26 Май 2020 2020-05-26T11:20:51+03:00

Фото с места ДТП: ГИБДД по СК

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На Ставрополье произошли ДТП с участием скутериста и автомобилистом. В результате пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

По предварительной информации, на трассе "Кочубей - Минеральные Воды" 18-летний парень на "Балтмоторс-Галактика-50" не уступил дорогу машине "Иран-Хордо-Саманд". В результате столкновения водитель и 20-летний пассажир скутера сломали ноги.

- У скутериста при госпитализации произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Водитель автомобиля, 31-летний житель Георгиевска, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, - говорится в сообщении.

По факту составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU