На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 80 человек
На Ставрополье за сутки скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, в регионе число умерших достигло 43. Об этом утром 28 мая сообщил губернатор Ставрополья.
Он также добавил, что за сутки инфекция подтвердилась еще у 80 ставропольцев. Всего на Ставрополье на данный момент 2238 случаев заболевания.
В тяжелом состоянии находятся 34 человека. С меднаблюдения сняли 920 пациентов.
- Всем нам как можно быстрее хочется вернуться к нормальной жизни. Будем делать для этого все, что от нас зависит. Берегите себя, - обратился к землякам Владимир Владимиров.
ИСТОЧНИК KP.RU