На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 80 человек

28 Май 2020 2020-05-28T08:10:57+03:00

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На Ставрополье за сутки скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, в регионе число умерших достигло 43. Об этом утром 28 мая сообщил губернатор Ставрополья.

Он также добавил, что за сутки инфекция подтвердилась еще у 80 ставропольцев. Всего на Ставрополье на данный момент 2238 случаев заболевания.

В тяжелом состоянии находятся 34 человека. С меднаблюдения сняли 920 пациентов.

- Всем нам как можно быстрее хочется вернуться к нормальной жизни. Будем делать для этого все, что от нас зависит. Берегите себя, - обратился к землякам Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU