2020-05-28T10:31:36+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья поручил регулярно дополнять перечень мер поддержки населения

По его словам, положение нашего региона в борьбе с коронавирусом выглядит достаточно устойчивым
Ася АСРЯН
Поделиться:
Губернатор доложил, что более 150 выплат получили около семи тысяч медсотрудниковГубернатор доложил, что более 150 выплат получили около семи тысяч медсотрудниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 мая, глава Ставрополья обратился с посланием к краевым парламентариям. Губернатор отметил, что положение нашего региона в борьбе с коронавирусом выглядит достаточно устойчивым.

Высокая смертность, заболевший депутат и финансы: коронавирус на Северном Кавказе

00:00
00:00

Уже сформирован коечный фонд. Не обошлось и без негативных последствий, которые принёс вирус.

Важнейший вопрос, поднятый сегодня главой края, - выплаты медикам Ставрополья. Владимир Владимиров отметил, что все обязательства перед медработниками должны быть в полном объёме.

Так, губернатор доложил, что более 150 выплат получили около семи тысяч сотрудников. На эти цели предусмотрено более одного миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бригада из Москвы прилетела в Северную Осетию спасать пациентов с COVID-19
Жителям Ставрополья дали совет по оплате коммуналки
Ставрополье на борьбу с коронавирусом потратит 9 млрд рублей
Ставрополье получит около 1,7 миллиарда рублей на поддержку бизнеса и горожан
Губернатор Ставрополья поручил регулярно дополнять перечень мер поддержки населения
В Железноводске с 1 июня откроют санатории
На Ставрополье в пассажирский микроавтобус врезался лихач
В Ставрополе Комсомольское озеро готовят к купальному сезону
В Ессентуках проверили санатории к открытию сезона
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 43
В Пятигорске отложили ремонт объектов на средства курортного сбора
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 80 человек
Около 6000 ставропольских врачей теперь знают, как бороться с коронавирусом
В Пятигорске уберут с дороги лишние машины
Сергей Собянин отправит своих врачей в три республики Северного Кавказа
Количество тестов на коронавирус в Дагестане увеличили в четыре раза
На Ставрополье около 6 тысяч человек научили лечить от коронавируса
В Дагестане отец убил сына из ружья
В СКФО прокуроры защитили права медработников на получение стимулирующих выплат
На ставропольском курорте появится огромный ягуар
В МинЖКХ Ставрополья разъяснили начисление пеней и штрафов за долги по оплате коммунальных услуг