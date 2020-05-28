Губернатор Ставрополья поручил регулярно дополнять перечень мер поддержки населения

28 Май 2020 2020-05-28T10:31:36+03:00

Губернатор доложил, что более 150 выплат получили около семи тысяч медсотрудников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По его словам, положение нашего региона в борьбе с коронавирусом выглядит достаточно устойчивым

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Сегодня, 28 мая, глава Ставрополья обратился с посланием к краевым парламентариям. Губернатор отметил, что положение нашего региона в борьбе с коронавирусом выглядит достаточно устойчивым.

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Уже сформирован коечный фонд. Не обошлось и без негативных последствий, которые принёс вирус.

Важнейший вопрос, поднятый сегодня главой края, - выплаты медикам Ставрополья. Владимир Владимиров отметил, что все обязательства перед медработниками должны быть в полном объёме.

Так, губернатор доложил, что более 150 выплат получили около семи тысяч сотрудников. На эти цели предусмотрено более одного миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU