На Ставрополье 55 тысяч семей получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

28 Май 2020 2020-05-28T12:43:02+03:00

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В рамках реализации послания президента на Ставрополье будет обеспечена ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет.

Сейчас идёт прием заявок, начисления начнутся с 1 июня. Выплаты получат 55 тысяч семей, где воспитывают 75 тысяч детей.

Об этом 28 мая заявил глава региона во время ежегодного послания краевому парламенту.

Также Владимиров объявил о вынужденной корректировке некоторых расходов на 2020 год. Прежде всего, принято решение о сокращении расходов на капитальные вложения.

Напомним, что на сегодняшний день в крае от коронавируса умерли 43 человека. За последние сутки от вируса скончался еще один пациент. Также прошлый день принес нам еще 80 заболевших. Среди них есть дети. Режим самоизоляции продолжается в регионе до 31 мая 2020 года. А масочный режим введен с 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU