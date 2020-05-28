На Ставрополье урежут расходы на содержание органов власти

28 Май 2020 2020-05-28T14:46:38+03:00

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Сегодня, 28 мая 2020 года, губернатор Ставрополья заявил, что региональная казна не дополучит, как минимум 11 млрд рублей доходов. Также придется урезать расходы на содержание органов власти.

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Из хороших новостей: в рамках реализации послания президента на Ставрополье будет обеспечена ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. Сейчас идёт прием заявок, начисления начнутся с 1 июня. Выплаты получат 55 тысяч семей, где воспитывают 75 тысяч детей.

Также сегодня Владимир Владимиров рассказал, что в этом году планируется создать более двух мест в яслях для детей в возрасте до трех лет. А также ожидается открытие детского технопарка "Кванториум" в Невинномысске и мобильного технопарка в Михайловске.

ИСТОЧНИК KP.RU