На Ставрополье урежут расходы на содержание органов власти
Сегодня, 28 мая 2020 года, губернатор Ставрополья заявил, что региональная казна не дополучит, как минимум 11 млрд рублей доходов. Также придется урезать расходы на содержание органов власти.
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Из хороших новостей: в рамках реализации послания президента на Ставрополье будет обеспечена ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. Сейчас идёт прием заявок, начисления начнутся с 1 июня. Выплаты получат 55 тысяч семей, где воспитывают 75 тысяч детей.
Также сегодня Владимир Владимиров рассказал, что в этом году планируется создать более двух мест в яслях для детей в возрасте до трех лет. А также ожидается открытие детского технопарка "Кванториум" в Невинномысске и мобильного технопарка в Михайловске.
ИСТОЧНИК KP.RU