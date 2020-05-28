2020-05-28T14:26:21+03:00
Общество

На Ставрополье 2021 год объявлен Годом здравоохранения

Губернатор поручил региональному Минздраву подготовить предложения по модернизации системы оказания медпомощи, в том числе в условиях эпидемий и ЧС
Ася АСРЯН
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Владимир Владимир отметил, что положение края в борьбе с коронавирусом выглядит достаточно устойчивымВладимир Владимир отметил, что положение края в борьбе с коронавирусом выглядит достаточно устойчивымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Ставрополья сегодня, 28 мая в своем ежегодном Послании подробно остановился на планах развития здравоохранения края с учётом изменений санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

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Он выразил слова благодарности медикам за труд и стойкость при оказании помощи больным и противодействии пандемии. Владимиров предложил 2021 год объявить в крае Годом здравоохранения.

Также губернатор поручил региональному Минздраву подготовить предложения по модернизации системы оказания медицинской помощи, в том числе в условиях эпидемий и ЧС.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по словам губернатора, эпидемия не нанесла критического ущерба экономике и социальной сфере края. Владимиров отметил, что одним из последствий пандемии стала приостановка ряда отраслей экономики, сокращение налоговых поступлений и дополнительные расходы на борьбу с распространением болезни.

Так, по прогнозу, региональная казна недополучит, как минимум, 11 миллиардов рублей доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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