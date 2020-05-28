На Ставрополье 2021 год объявлен Годом здравоохранения
Губернатор Ставрополья сегодня, 28 мая в своем ежегодном Послании подробно остановился на планах развития здравоохранения края с учётом изменений санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
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Он выразил слова благодарности медикам за труд и стойкость при оказании помощи больным и противодействии пандемии. Владимиров предложил 2021 год объявить в крае Годом здравоохранения.
Также губернатор поручил региональному Минздраву подготовить предложения по модернизации системы оказания медицинской помощи, в том числе в условиях эпидемий и ЧС.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по словам губернатора, эпидемия не нанесла критического ущерба экономике и социальной сфере края. Владимиров отметил, что одним из последствий пандемии стала приостановка ряда отраслей экономики, сокращение налоговых поступлений и дополнительные расходы на борьбу с распространением болезни.
Так, по прогнозу, региональная казна недополучит, как минимум, 11 миллиардов рублей доходов.
ИСТОЧНИК KP.RU