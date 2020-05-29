В КЧР могли втрое занизить число заболевших коронавирусом

29 Май 2020 2020-05-29T16:36:20+03:00

На данный момент в КЧР 951 подтвержденный случай заражения коронавирусом. Из них 290 человек выздоровели Фото: Архив КП

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Данные о заболевших коронавирусом в Карачево-Черкесии занижены как минимум в три раза.

По закрытым данным Роспотребнадзора, в республике на 26 мая минимум 2800 заболевших, тогда как по официальным данным — всего 817. Эта ситуация расследуется в Роспотребнадзоре.

Согласно правилам, регистрация больных ковидом изначально идёт от больниц. Они подают экстренное извещение, и Роспотреб считает заболевших. На деле в КЧР подавали заниженное число таких извещений. Причём, отмечается, что речь идёт не об одной больнице, а сразу о нескольких.

Так, путаница с зараженными видна, например, по Карачаевскому району. По официальным данным, там за время эпидемии зафиксировали всего 28 заражённых. А по документам на 26 мая — 162 человека. То есть в одном районе занизили цифру заболевших в шесть раз.

Уже проводят проверку трёх центральных районных больниц: Карачаевской, Хабезской и Абазинской, которые, сознательно или нет, занижали число экстренных извещений. В одной только Абазинской больнице нашли 102 заболевших, хотя подали они всего 9 заявлений.

На данный момент в КЧР 951 подтвержденный случай заражения коронавирусом. Из них 290 человек выздоровели, пятеро скончались от коронавируса. 456 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах.

ИСТОЧНИК KP.RU