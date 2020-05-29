2020-05-29T19:08:49+03:00
Происшествия

Из-за пылевого занавеса на Ставрополье произошло смертельное ДТП

Все участники ДТП – местные жители, работники одного предприятия
Евгения СОКОРЕВА
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Фото с места ДТП от Ставропольской ГосавтоинспекцииФото с места ДТП от Ставропольской Госавтоинспекции
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В Госавтоинспекции Ставропольского края прокомментировали смертельную аварию вблизи села Ладовская-Балка. Нива на обгоне по встречной полосе не увидела из-за пыльного завеса не успела увернуться от удара с грузопассажирской ГАЗелью, которая двигалась во встречном направлении.

- От полученных травм на месте ДТП скончался 32-летний водитель Нивы, 4 пассажира ГАЗели доставлены в больницу, госпитализация им не понадобилась, назначено амбулаторное лечение. Водитель ГАЗели не пострадал, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что все участники аварии - местные жители и работники одного предприятия. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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