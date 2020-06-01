В Ставрополе откроют первый в крае аэродинамический аттракцион

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:11:52+03:00

Его откроют после отмены режима самоизоляции

Изменить размер текста: A A

В краевом центре установили единственный на Ставрополье аэродинамический аттракцион. Уникальная конструкция появилась в парке «Победы».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, аттракцион откроют после отмены режима обязательной самоизоляции.

Новый аэродинамический аттракцион - это симулятор свободного падения, аналог прыжка с парашютом.

В других регионах нашей страны аэротруба пользуется популярностью у спортсменов-парашютистов. Здесь они оттачивают свои навыки перед прыжками.

ИСТОЧНИК KP.RU