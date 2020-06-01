В Ставрополе откроют первый в крае аэродинамический аттракцион
Его откроют после отмены режима самоизоляции
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В краевом центре установили единственный на Ставрополье аэродинамический аттракцион. Уникальная конструкция появилась в парке «Победы».
Как сообщили в пресс-службе администрации города, аттракцион откроют после отмены режима обязательной самоизоляции.
Новый аэродинамический аттракцион - это симулятор свободного падения, аналог прыжка с парашютом.
В других регионах нашей страны аэротруба пользуется популярностью у спортсменов-парашютистов. Здесь они оттачивают свои навыки перед прыжками.
ИСТОЧНИК KP.RU