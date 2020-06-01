2020-06-01T09:11:52+03:00
Общество

В Ставрополе откроют первый в крае аэродинамический аттракцион

Его откроют после отмены режима самоизоляции
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В краевом центре установили единственный на Ставрополье аэродинамический аттракцион. Уникальная конструкция появилась в парке «Победы».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, аттракцион откроют после отмены режима обязательной самоизоляции.

Новый аэродинамический аттракцион - это симулятор свободного падения, аналог прыжка с парашютом.

В других регионах нашей страны аэротруба пользуется популярностью у спортсменов-парашютистов. Здесь они оттачивают свои навыки перед прыжками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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