2020-06-01T13:42:05+03:00
Общество

На Ставрополье запускают производство мороженого из цельного козьего молока

Лакомство будет называться «Козлёнок Сластёнок» и рассчитано в первую очередь на детей с аллергией на молочные продукты
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба управление по информполитике правительства края.Фото: пресс-служба управление по информполитике правительства края.
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На Ставрополье запускают производство мороженого из цельного козьего молока. Главная особенность состоит в его гипоаллергенных качествах. Так что теперь лакомством смогут насладиться и дети с аллергией на молочные продукты.

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Производством нового мороженого займется ООО «Козий молочный комплекс «Надеждинский» в селе Надежда Шпаковского района Ставрополья.

Перерабатывающий завод позволяет производить все виды молочной продукции: молоко пастеризованное, йогурты, сметану, творог, сыры, масло, мороженое. Об этом сообщает пресс-служба управление по информполитике правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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