1 Июнь 2020 2020-06-01T13:42:05+03:00

Лакомство будет называться «Козлёнок Сластёнок» и рассчитано в первую очередь на детей с аллергией на молочные продукты

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье запускают производство мороженого из цельного козьего молока. Главная особенность состоит в его гипоаллергенных качествах. Так что теперь лакомством смогут насладиться и дети с аллергией на молочные продукты.

Жалобы медиков, открытие санаториев КМВ и подготовка к Параду Победы: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Производством нового мороженого займется ООО «Козий молочный комплекс «Надеждинский» в селе Надежда Шпаковского района Ставрополья.

Перерабатывающий завод позволяет производить все виды молочной продукции: молоко пастеризованное, йогурты, сметану, творог, сыры, масло, мороженое. Об этом сообщает пресс-служба управление по информполитике правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU