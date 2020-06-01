На Ставрополье запускают производство мороженого из цельного козьего молока
На Ставрополье запускают производство мороженого из цельного козьего молока. Главная особенность состоит в его гипоаллергенных качествах. Так что теперь лакомством смогут насладиться и дети с аллергией на молочные продукты.
Жалобы медиков, открытие санаториев КМВ и подготовка к Параду Победы: коронавирус на Северном Кавказе
Производством нового мороженого займется ООО «Козий молочный комплекс «Надеждинский» в селе Надежда Шпаковского района Ставрополья.
Перерабатывающий завод позволяет производить все виды молочной продукции: молоко пастеризованное, йогурты, сметану, творог, сыры, масло, мороженое. Об этом сообщает пресс-служба управление по информполитике правительства края.
ИСТОЧНИК KP.RU