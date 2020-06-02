2020-06-02T13:54:52+03:00
Общество

На Ставрополье у трех врачей подтвердился коронавирус

Всего в регионе не удалось спасти 49 пациентов с подтвержденным диагнозом
Ася АСРЯН
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На Ставрополье введен обязательный масочный режимНа Ставрополье введен обязательный масочный режимФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Ставрополье на сегодняшний день зарегистрировано 2653 фактов заражения коронавирусом. К несчастью, 49 пациентов скончались. Как сообщил губернатор региона, 39 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

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Также 2 июня стало известно, что в Ессентуках за сутки коронавирусом заболели трое врачей. Об этом рассказал глава ставропольского курорта Александр Некристов.

Он добавил, что в городе выявлено 102 человека с коронавирусом. Напомним, один скончался, а 19 пациентов выздоровели. Также выявили 265 жителей курорта, находившихся в контакте с заболевшими. Всем проводится тестирование.

— Пожалуйста, соблюдайте требования профилактики. Старайтесь делать всё, чтобы прерывать возможные цепочки передачи инфекции. Делать все, чтобы мы сохранили главное — жизни людей, — призвал градоначальник.

Напоминаем, что на территории Ставрополья до 1 июля 2020 года действует обязательный масочный режим. А режим самоизоляции продлен до 7 июня 2020 года. Губернатор Владимир Владимиров в очередной раз призвал ставропольцев не нарушать его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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