В Ставрополе Минздрав проведет проверку по факту смерти пациентки после операции
Несколько дней назад в больницу Ставрополя поступила пациентка. Молодой женщине сделали лапароскопию.
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Позже ставропольчанка скончалась от осложнений. Минздрав региона проведет проверку по факту смерти пациенки. Об этом сообщает ГТРК «Ставрополье» со ссылкой на источник в ведомстве.
В Минздраве рассказали, что будет дана оценка действиям персонала больницы, качеству и организации оказания медицинской помощи женщине.
По результатам проверки комиссия сделает выводы и даст заключение.
В случае выявления нарушений будут приняты меры административного реагирования. Как известно, в медучреждении уже изъяли документацию.
ИСТОЧНИК KP.RU