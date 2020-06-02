В Ставрополе Минздрав проведет проверку по факту смерти пациентки после операции

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:14:05+03:00

По результатам проверки комиссия сделает выводы и даст заключение

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Несколько дней назад в больницу Ставрополя поступила пациентка. Молодой женщине сделали лапароскопию.

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Позже ставропольчанка скончалась от осложнений. Минздрав региона проведет проверку по факту смерти пациенки. Об этом сообщает ГТРК «Ставрополье» со ссылкой на источник в ведомстве.

В Минздраве рассказали, что будет дана оценка действиям персонала больницы, качеству и организации оказания медицинской помощи женщине.

По результатам проверки комиссия сделает выводы и даст заключение.

В случае выявления нарушений будут приняты меры административного реагирования. Как известно, в медучреждении уже изъяли документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU