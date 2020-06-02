2020-06-02T18:56:04+03:00
Общество

На Ставрополье сом-гигант попался на удочку

Житель Изобильненского района Александр Батагов стал обладателем внушительного рыбацкого трофея
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба управления по информационной политике ПСКФото: пресс-служба управления по информационной политике ПСК
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Любимое место рыбалки на реке Егорлык на этот раз подарило заядлому рыбаку Александру Батагову незабываемые эмоции. Поймав двух небольших сомов на карася, он словно в сказке закинул свой «невод» в третий раз.

И тут началась настоящая битва рыбака и рыбы. Битва продолжалась почти с полчаса, но в итоге добыча оказалась на берегу. Ею оказался гигантский сом длиной в полтора метра и весом 21 кг

Под фотографией удачливого рыбака пользователи соцсетей уже рассказывают легенды-страшилки, одна ужасней другой, о гигантских сомах-людоедах, которые якобы обитают в Сенгилеевском и Новотроицком водохранилищах.

Как бы то ни было, в череду сообщений о том, что природа настолько очистилась за время пандемии коронавируса, что в Венецию вернулись дельфины, а на улицы мегаполисов стали выходить дикие животные, уверенно можно вписать и Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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