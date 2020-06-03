2020-06-03T16:30:22+03:00
Происшествия

Уголовное дело участника Ботлихских событий 1999 года передали в суд

В ходе расследования допросили 72 человек
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники Следственного комитета России по СКФО закончили расследовать уголовное дело против Мавлимберди Акбулатова. Мужчина был членом банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Его обвиняют в нарушении статьи 317 (посягательство на жизнь военнослужащего), второй части 209 статьи (бандитизм) и статьи 279 (вооруженный мятеж) УК РФ, передает пресс-служба Следственного комитета России.

Как установили следователи, в середине июля 1999 года Акбулатов вступил в банду и участвовал в ее преступлениях в Ботлихском районе Дагестана. Так, в период с 7 по 24 августа он вместе с соратниками, снабженные оружием, гранатами и взрывными устройствами, организовал мятеж с целью свержения конституционного строя России. Группа в общей сложности убила 33 человека и причинила повреждения различной степени тяжести 34 гражданам.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Верховный суд Дагестана. В ходе расследования были допрошены 72 военных или их родственника.

Все время за это преступление наказание получили более 80 нападавших на Ботлихский и Цумадинский районы Республики Дагестан. Уголовное преследование в отношении семи боевиков (в том числе - в отношении Басаева) прекратили в связи с их смертью. 28 человек находятся в федеральном и международном розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Элла Памфилова рассказала, в каких условиях ставропольцы будут голосовать по поправкам в Конституцию
Часть Нальчика ушла под воду после дождя
Прожиточный минимум в России после снижения вырос
В Северной Осетии взыскали 100 млн рублей долга перед бизнесом
Уголовное дело участника Ботлихских событий 1999 года передали в суд
В Ставрополе дачники стоят в очередях на автобусы без социальной дистанции
Андрей Мельниченко развивает детское образование в российских регионах
Во Владикавказе объявлен план «перехват» из-за стрелка на BMW
На Ставрополье работающим пенсионерам продлили электронные больничные
Ессентуки открыли курортный сезон-2020
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
В Дагестане женщина подпалила любовницу мужа
На Ставрополье более 10 тысяч безработных жителей получают повышенные пособия
На Ставрополье отменили режим ЧС, введенный из-за засухи и заморозка
«Тайные знаки» ставропольского курорта раскрываются с высоты птичьего полета
На Ставрополье растут объёмы противопаводковых работ
"Искандеры" 24 июня проедут по Ставрополю
На Ставрополье у 848 человек диагностирована внебольничная пневмония
На Ставрополье ожидается сильный дождь с грозой и градом
На Ставрополье поймали пьяную девушку за рулем легковушки
На Ставрополье заложили первый в крае персиковый сад
Генпрокуратура направила своих представителей в Черкесск
Реальная зарплата жителей Ставрополья выросла почти на 7 процентов
Министр обороны Сергей Шойгу стал почетным гражданином Северной Осетии
В Пятигорске возобновляют работу детские сады
Статистики определили, кто больше всего зарабатывает на Ставрополье
На Ставрополье бывшие правоохранители осуждены к 7 годам колонии за получение взятки
На Ставрополье названа средняя зарплата за 2020 год
Железноводск стал первым в России цифровизированным городом-курортом