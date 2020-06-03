Уголовное дело участника Ботлихских событий 1999 года передали в суд

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:30:22+03:00

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Сотрудники Следственного комитета России по СКФО закончили расследовать уголовное дело против Мавлимберди Акбулатова. Мужчина был членом банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Его обвиняют в нарушении статьи 317 (посягательство на жизнь военнослужащего), второй части 209 статьи (бандитизм) и статьи 279 (вооруженный мятеж) УК РФ, передает пресс-служба Следственного комитета России.

Как установили следователи, в середине июля 1999 года Акбулатов вступил в банду и участвовал в ее преступлениях в Ботлихском районе Дагестана. Так, в период с 7 по 24 августа он вместе с соратниками, снабженные оружием, гранатами и взрывными устройствами, организовал мятеж с целью свержения конституционного строя России. Группа в общей сложности убила 33 человека и причинила повреждения различной степени тяжести 34 гражданам.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Верховный суд Дагестана. В ходе расследования были допрошены 72 военных или их родственника.

Все время за это преступление наказание получили более 80 нападавших на Ботлихский и Цумадинский районы Республики Дагестан. Уголовное преследование в отношении семи боевиков (в том числе - в отношении Басаева) прекратили в связи с их смертью. 28 человек находятся в федеральном и международном розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU