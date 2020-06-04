Число детей, пострадавших от урагана в Чечне, увеличилось в девять раз

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:57:32+03:00

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В Чечне подытожили последствий ураганного ветра и дождя. Согласно информации пресс-службы Минздрава Чеченской Республики, в стихии пострадали девять детей, из которых трое остаются в больнице. Ранее сообщалось об одном 8-летнем ребенке.

Напомним, в среду непогода устроила беспорядок в Чечне. После того, как ненастье закончилось, сотрудникам МЧС пришлось в течение дня ликвидировать все последствия разрушений. По подсчетам ведомства, ветер повредил 17 зданий, в том числе - 12 жилых домов.

- В результате стихийного бедствия в детскую клиническую больницу №2 г. Грозного за экстренной медицинской помощью поступили девять детей. Трое из них госпитализированы, остальным оказана медицинская помощь, - сказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал подчиненным убрать обломки домой и прочие последствия непогоды за день. Уже есть первые результаты. Ранее сообщалось, что из-за обрыва проводов электроэнергии без света сидят более 187 тысяч человек. На данную минуту всем абонентам вернули электричество в дома.

ИСТОЧНИК KP.RU