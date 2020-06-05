На Ставрополье завершают грандиозную реконструкцию стадиона «Торпедо»
Завершить реконструкцию планируется 30 июня, остались небольшие работы, связанные с пусконаладкой системы видеонаблюдения, косметический ремонт спортзала и некоторые другие.
По сути, стадион преобразился в комфортный и современный спортивный комплекс. Здесь есть теперь новые крытые зрительские трибуны, закончено благоустройство входной группы и центральной территории, которая покрыта цветной плиткой.
Впечатляют отремонтированные теннисные корты, два футбольных поля, площадки для воркаута, настольного тенниса, бадминтона, сдачи ГТО, появились и велотренажеры. Как сообщил директор спорткомплекса Альберт Ходжаев, в планах сделать поле для мини-футбола.
Стадион «Торпедо» хорошо известен за пределами Георгиевского городского округа.
Например, в прошлом году здесь прошла зрелищная Спартакиада Ставропольского края, посвященная седьмой годовщине празднования Дня местного самоуправления. Теперь, после реконструкции объекта, можно будет подумать и о проведении спортивных мероприятий межрегионального масштаба.
На реконструкцию спорткомплекса на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов выделили 76,3 млн рублей. Все работы выполнены в рамках госпрограммы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта».
ИСТОЧНИК KP.RU