2020-06-07T02:52:09+03:00
Общество

В Дагестане отец с сыном подозреваются в жестоком избивании редкого орла

На кадрах видно, как отец избивает палкой животное. После, это делает ребенок
Ася АСРЯН@asya1693
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В Дагестане правоохранители доставили в отдел полиции жителя села Икра Курахского района. Это тот самый герой нашумевшего видео, на котором мужчина жестоко обращается с редкой горной птицей.

Дело в том, что в ведомство поступило более 20 жалоб на селянина. Местные жители говорили, что он поймал горного орла, занесенного в Красную книгу, и издевается над ним. Некоторые утверждали, что мужчина приучал к жестокости сына-школьника.

После чего в качестве доказательства в сети появилось резонансное видео, снятое жителем села Искра. На кадрах видно, как сначала сам подозреваемый бьет палкой по голове и другим частям тела птицу. А после – его сын мучает горного орла.

На видео также видно, что несчастное животное попало в ловушку, привязанную к клетке.

На допросе 49-летний житель дагестанского селения рассказал полицейским, что они с сыном не устраивали охоту на птицу.

Житель Дагестана заставлял своего сына жестоко избивать редкого горного орла.

По его словам, они просто искали с ребенком животное, которое тащило у них кур. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить достоверность данных им показаний. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Дагестане отец с сыном подозреваются в жестоком избивании редкого орла
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