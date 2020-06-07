В Дагестане отец с сыном подозреваются в жестоком избивании редкого орла
В Дагестане правоохранители доставили в отдел полиции жителя села Икра Курахского района. Это тот самый герой нашумевшего видео, на котором мужчина жестоко обращается с редкой горной птицей.
Дело в том, что в ведомство поступило более 20 жалоб на селянина. Местные жители говорили, что он поймал горного орла, занесенного в Красную книгу, и издевается над ним. Некоторые утверждали, что мужчина приучал к жестокости сына-школьника.
После чего в качестве доказательства в сети появилось резонансное видео, снятое жителем села Искра. На кадрах видно, как сначала сам подозреваемый бьет палкой по голове и другим частям тела птицу. А после – его сын мучает горного орла.
На видео также видно, что несчастное животное попало в ловушку, привязанную к клетке.
На допросе 49-летний житель дагестанского селения рассказал полицейским, что они с сыном не устраивали охоту на птицу.
Житель Дагестана заставлял своего сына жестоко избивать редкого горного орла.
По его словам, они просто искали с ребенком животное, которое тащило у них кур. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить достоверность данных им показаний. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.
ИСТОЧНИК KP.RU