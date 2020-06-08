На Ставрополье двух школьников наградили за спасение друга из воды

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:08:24+03:00

Во время купания подростки обнаружили товарища в воде без сознания и вытащили его на берег

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На Ставрополье два школьники Данила Башкирев и Алексей Пьянков стали лауреатам всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

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История спасения произошла 31 мая 2019 года в селе Левокумка Минераловодского городского округа.

На речку пришли трое друзей. Во время купания Данила Башкирев и Алексей Пьянков обнаружили своего товаарища в воде без сознания и вытащили его на берег.

Пресс-служба краевого Минобразования

Там Данила побежал за помощью и вызвал службу спасателей по телефону: 112. В это время Алексей оказывал первую медицинскую помощь.

После чего на место происшествия прибыли спасатели экстренной службы.

Пострадавший школьник пришёл в сознание. Парней-героев наградили нагрудным знаком за готовность бескорыстно прийти на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU