На Ставрополье готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:49:53+03:00

Около 4 тысяч полицейских, а также казаки и народные дружины будут следить за порядком в местах голосования Фото: Архив "КП"

Около 4 тысяч полицейских, а также казаки и народные дружины будут следить за порядком в местах голосования

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В нашем регионе готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию. Сегодня на совещании с губернатором Владимиром Владимировым говорили о том, как отлажен процесс.

Владимиров сообщил, одна из главных задач — обеспечить эпидемиологическую безопасность, а также соблюсти прозрачность и корректность процедуры голосования.

Напомним, что голосование пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Высказать свое мнение можно как в помещениях для голосования, так и за их пределами.

Около 4 тысяч полицейских, а также казаки и народные дружины будут следить за порядком в местах голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU