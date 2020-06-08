2020-06-08T15:49:53+03:00
Общество

На Ставрополье готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию

Около 4 тысяч полицейских, а также казаки и народные дружины будут следить за порядком в местах голосования
Ася АСРЯН@asya1693
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Около 4 тысяч полицейских, а также казаки и народные дружины будут следить за порядком в местах голосованияОколо 4 тысяч полицейских, а также казаки и народные дружины будут следить за порядком в местах голосованияФото: Архив "КП"
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В нашем регионе готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию. Сегодня на совещании с губернатором Владимиром Владимировым говорили о том, как отлажен процесс.

Владимиров сообщил, одна из главных задач — обеспечить эпидемиологическую безопасность, а также соблюсти прозрачность и корректность процедуры голосования.

Напомним, что голосование пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Высказать свое мнение можно как в помещениях для голосования, так и за их пределами.

Около 4 тысяч полицейских, а также казаки и народные дружины будут следить за порядком в местах голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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