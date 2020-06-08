На Ставрополье готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию
В нашем регионе готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию. Сегодня на совещании с губернатором Владимиром Владимировым говорили о том, как отлажен процесс.
Владимиров сообщил, одна из главных задач — обеспечить эпидемиологическую безопасность, а также соблюсти прозрачность и корректность процедуры голосования.
Напомним, что голосование пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Высказать свое мнение можно как в помещениях для голосования, так и за их пределами.
Около 4 тысяч полицейских, а также казаки и народные дружины будут следить за порядком в местах голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU