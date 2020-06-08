На Ставрополье открыли дело против технического директора госкомпании

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:00:25+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье правоохранители возбудили уголовное дело против бывшего технического директора госкомпании. Экс-сотрудник ставропольского филиала "Ростелеком" Герман Черторевский причастен к злоупотреблению должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по Ставропольскому краю.

В период с апреля 2016 по май 2018 года мужчина преднамеренно заключил с подставной фирмой шесть типовых контрактов на обслуживанию, диагностике и ремонту оборудования связи на Ставрополье. Сумма договоров - 20,3 миллиона рублей.

- Силами подчиненных он обеспечил частичное выполнение договоров после чего подписал акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения об их объемах и стоимости, - сказано в сообщении.

Из-за корысти директора "Ростелеком" потерял 6,9 миллиона рублей. 1 июня 2020 года против мужчины возбудили уголовное дело по первой части 285 статьи УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

ИСТОЧНИК KP.RU