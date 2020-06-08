Стало известно, когда ставропольцы смогут поехать на отдых в Крым

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:23:49+03:00

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Туристический сезон 2020 в Крыму начнется, как и по всей России, с 1 июля. Хотя ставропольцы рассчитывали попасть на отдых на полуостров на две недели раньше. С 15 июня собирался возобновить работу санаторный сектор и комплексы с медлицензией, а первого числа к ним уже должны были присоединиться другие объекты размещения.

- За лето у нас отдыхают три-четыре миллиона человек, не считая самих крымчан. Поэтому восстановление межрегионального туристического сообщения для нас экономический плюс. Надеемся, что авиакомпании к 1 июля возобновят полеты, а ж/д перевозчики вернутся к планам по открытию новых маршрутов на полуостров, - сообщил председатель комитета Госсовета РК по туризму Алексей Черняк.

По данным «КП-Крым», доход и достаток около 800 тысяч жителей полуострова из 2 миллионов напрямую связан с туристическим сезоном.

Сколько туристов приедет в Крым в этом году, спрогнозировать проблематично. В частности, есть сложности с приемом отдыхающих из Белоруссии и Украины - теперь они должны провести две недели в обсерваторе. Также надо выполнять специальные правила по приему и расселению гостей, обеспечению их средствами защиты и дезинфекции.

Если Роспотребнадзор оставит в силе все свои рекомендации, наценки на отдых составят не менее 30-35%. Главная затратная составляющая - тестирование персонала на коронавирус и социальное дистанцирование (даже на пляжах), ограничивающее количество проданных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU