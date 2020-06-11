За перепост интервью Шамиля Басаева россиянин получил 3,5 года тюрьмы

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:34:20+03:00

Мужчину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за размещение в соцсети документальных видео Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мужчина сообщил, что не имел умысла пропагандировать и оправдывать терроризм

Изменить размер текста: A A

Житель Калининграда Айтахаджи Халимов признан виновным в призывах к террористической деятельности.

Мужчину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за размещение в соцсети документальных видео о первой российско-чеченской войне и интервью полевого командира Шамиля Басаева.

По словам Халимова, он перепостил ролики, но не имел умысла пропагандировать и оправдывать терроризм.

Адвокат подозреваемого считает, что никакого терроризма там нет. По ее мнению, такие видеоролики свободно гуляют интернете.

Адвокат считает, что они являются историческим материалом.

ИСТОЧНИК KP.RU