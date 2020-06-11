За перепост интервью Шамиля Басаева россиянин получил 3,5 года тюрьмы
Мужчина сообщил, что не имел умысла пропагандировать и оправдывать терроризм
Мужчину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за размещение в соцсети документальных видеоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Калининграда Айтахаджи Халимов признан виновным в призывах к террористической деятельности.
Мужчину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за размещение в соцсети документальных видео о первой российско-чеченской войне и интервью полевого командира Шамиля Басаева.
По словам Халимова, он перепостил ролики, но не имел умысла пропагандировать и оправдывать терроризм.
Адвокат подозреваемого считает, что никакого терроризма там нет. По ее мнению, такие видеоролики свободно гуляют интернете.
Адвокат считает, что они являются историческим материалом.
ИСТОЧНИК KP.RU