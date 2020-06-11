2020-06-11T12:34:20+03:00
Происшествия

За перепост интервью Шамиля Басаева россиянин получил 3,5 года тюрьмы

Мужчина сообщил, что не имел умысла пропагандировать и оправдывать терроризм
Ася АСРЯН@asya1693
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Мужчину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за размещение в соцсети документальных видеоМужчину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за размещение в соцсети документальных видеоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Калининграда Айтахаджи Халимов признан виновным в призывах к террористической деятельности.

Мужчину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за размещение в соцсети документальных видео о первой российско-чеченской войне и интервью полевого командира Шамиля Басаева.

По словам Халимова, он перепостил ролики, но не имел умысла пропагандировать и оправдывать терроризм.

Адвокат подозреваемого считает, что никакого терроризма там нет. По ее мнению, такие видеоролики свободно гуляют интернете.

Адвокат считает, что они являются историческим материалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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