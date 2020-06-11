11 Июнь 2020 2020-06-11T18:37:45+03:00

Ивану Ульянченко 58 лет. До сегодняшнего дня он был министром труда и социальной защиты населения Ставропольского края Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За звание градоначальника краевого центра боролись мэр Михайловска Игорь Серов и министр труда и соцзащиты населения Ставрополья Иван Ульянченко

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Новым мэром Ставрополя стал Иван Ульянченко. Об этом стало известно сегодня, 11 июня.

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За звание градоначальника краевого центра претендовали мэр Михайловска Игорь Серов и министр труда и соцзащиты населения Ставрополья Иван Ульянченко.

Как сообщили "КП-Северный Кавказ" за Ивана Ульянчеко проголосовали 27 депутатов. А за Игоря Серова было отдано голосов.

«Комсомолка» знакомит жителей Ставрополья с биографией нового градоначальника.

Ивану Ульянченко 58 лет. До сегодняшнего дня он был министром труда и социальной защиты населения Ставропольского края. В 2011 году назначен главой администрации Промышленного района Ставрополя. Через год стал первым замглавы городской администрации

ИСТОЧНИК KP.RU