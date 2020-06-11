Новым мэром Ставрополя стал Иван Ульянченко
Новым мэром Ставрополя стал Иван Ульянченко. Об этом стало известно сегодня, 11 июня.
В ожидании градоначальника: из кого и как будут выбирать мэра Ставрополя
За звание градоначальника краевого центра претендовали мэр Михайловска Игорь Серов и министр труда и соцзащиты населения Ставрополья Иван Ульянченко.
Как сообщили "КП-Северный Кавказ" за Ивана Ульянчеко проголосовали 27 депутатов. А за Игоря Серова было отдано голосов.
«Комсомолка» знакомит жителей Ставрополья с биографией нового градоначальника.
Ивану Ульянченко 58 лет. До сегодняшнего дня он был министром труда и социальной защиты населения Ставропольского края. В 2011 году назначен главой администрации Промышленного района Ставрополя. Через год стал первым замглавы городской администрации
ИСТОЧНИК KP.RU