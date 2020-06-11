Полтергейст присылает семье похабные смс, бьет и заставляет пить

11 Июнь 2020 2020-06-11T19:23:55+03:00

Если кот Бегемот любил пригубить сам, то полтергейст из нашей истории спаивает других. Фото: кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

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Если в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» была придуманная «нехорошая квартира», то в Таганроге есть вполне реальная. Вот уже несколько лет Наталью и Дмитрия, жильцов трешки в обычном панельном доме, изводит полтергейст по имени Затан. В лучших традициях подобных сущностей он ломает мебель, бьет людей до потери сознания, кидается едой, но главное - заставляет хозяев квартиры делать странные вещи.

Свои указания он отправляет по смс. Причем сообщения могут прийти с одного телефона на другой в тот момент, когда устройства лежат рядом на столе. Ведет себя полтергейст похабно - материться, обзывается, заставляет покупать алкоголь. За невыполнение приказа устраивает погром, разбрасывает вещи, переворачивает стулья.

Гостей Затан тоже не жалует. В этом лично убедился исследователь паранормальных явлений, руководитель Томского экологического центра «Биолон» Виктор Фефелов. Подробно о том, с чем он столкнулся, читайте в материале «КП-Ростов».

ИСТОЧНИК KP.RU