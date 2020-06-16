На Ставрополье работающих с COVID-19 медиков отправят в санатории

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:20:02+03:00

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На Ставрополье дадут отдохнуть в санаториях медикам, борющимся с COVID-19. Ведомствам поручено подготовить предложение по организации курортной реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Глава края отметил тяжесть труда медиков.

- Работать в цикле - две недели в «красной зоне», потом 14 дней взаперти на самоизоляции и снова возвращаться к пациентам - это очень тяжело. Люди не железные. [...] Нужно позаботиться о медиках уже сегодня, создать комфортные возможности для их восстановления, - сказал Владимиров.

Проработкой идеи займутся региональные министерства здравоохранения, туризма и оздоровительных курортов. Предложение должно быть готово в ближайшее время. Медиков будут отправлять в санатории Кавказских Минеральных Вод.

На том же совещании обсуждали меры по повышению санитарно-эпидемиологической безопасности. Уже сейчас в 26 санаториях отдыхают 366 человек. На ближайшее время забронировано 1155 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU