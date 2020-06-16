Насильника школьницы поймали через 12 лет: чем он занимался все это время

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:50:25+03:00

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В 2007 году ростовской школьнице Юле было 16 лет. Не за горами выпускной, дальнейшая учеба, поиск своего призвания в жизни. То, что произошло в один из дней рано утром, в ее планы, конечно, не входило...

Тетя Юли, работающая метеорологом, попросила племянницу сходить на Береговую и замерить уровень воды в речке. Уже на обратном пути кто-то закрыл школьнице глаза руками. Вырываться она не стала, подумала, что друзья шутят. Спокойно повернулась и... увидела неизвестного мужчину.

Он затащил Юлю в кусты и избил. Ждать помощи было бесполезно - рядом только заброшенное предприятие, время ранее, ни души... Насильник поглумился над жертвой и приказал - встать можно только через 10 минут после того, как он уйдет. В следующий раз Юля встретила своего мучителя только через 12 лет. Чем же он занимался все это время и почему его не удавалось поймать несмотря на то, что школьница подробно описала внешность преступника?

- Это сегодня генетическая экспертиза биологических следов насильника проводится в обязательном порядке и быстро. А раньше, чтобы ее назначить, уходило много времени, требовались согласования между ведомствами. Следователь, которому поручили это дело, настоял на экспертизе. Геном злодея сработал спустя 12 лет, - цитирует «КП-Ростов» Сергея Швецова, входившего в следственную группу. Сейчас он исполняет обязанности замруководителя Следственного комитета по городу Донецку Ростовской области.

Следователь Сергей Швецов вместе с коллегами раскрыл преступление прошлых лет. Фото: СУ СК по Ростовской области

Полученный генотип насильника криминалисты постоянно прогоняли через созданную в 2015 году федеральную базу генотипов лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности. В 2019 году это принесло результат.

В базу попали данные анализа Александра Ершова, которые взяли у него при переводе из одной колонии в другую. До этого такую процедуру он не проходил. И вот - полное совпадение с генотипом насильника с Береговой!

Мужчина сначала отпирался, но против него было слишком много улик. Да и пострадавшая сразу же его опознала. Выяснилось, что через пару месяцев после нападения на Юлю, жертвой Ершова стала еще одна 16-летняя девушка. Он затащил ее на территорию детсада на Военведе, но шум услышали прохожие и помогли задержать негодяя. На допросах он умолчал об эпизоде на Береговой, чтобы не увеличить себе срок. Ершов отбыл наказание, но на свободе он находился недолго - вновь сел, но уже за наркотики. Теперь же суд приговорил его к 10 годам строго режима.

Подозреваемый сразу после опознания..

ИСТОЧНИК KP.RU