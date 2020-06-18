С 21 июня в Сочи все станет по-прежнему: отели открываются, обсерваторы отменяются
Хорошие новости для тех, кто планировал отдых в Сочи этим летом: с 21 июня массово снимаются карантинные ограничения. Все отели, пансионаты и санатории, а это более 1600 объектов (из них крупных - 76), смогут принимать туристов без ограничений по номерному фонду.
Как уточняет «КП-Краснодар», при заселении с отдыхающих больше не будут требовать справку об отсутствии коронавируса и чистом эпидокружении. Однако в мэрии Сочи предупредили - средство размещения сразу станет обсерватором, если там появятся заболевшие. Кстати, еще одна позитивная новость - приезжающим на курорт больше не нужно отбывать 14-дневный карантин. Это правило сохраняется только для иностранных граждан.
К работе разрешено вернуться и торговым центрам Сочи. Их размер значения не имеет. ТЦ площадью свыше 3000 кв. м. - а таковых в городе 20 - тоже открываются для посетителей. Но фудкорты, кинотеатры и развлекательные зоны останутся закрытыми.
С 21 июня на Кубани вводятся и некоторые другие послабления. Но власти региона напоминают, что масочный режим продолжает действовать, а строгие эпидемиологические правила остаются в приоритете.
ИСТОЧНИК KP.RU