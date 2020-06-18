2020-06-18T18:38:24+03:00
Общество

С 21 июня в Сочи все станет по-прежнему: отели открываются, обсерваторы отменяются

Отбыть 14-дневный карантин должны будут только иностранные граждане
Анна ЕГОРОВА
Поделиться:
С 21 июня на Кубани отменяется карантинС 21 июня на Кубани отменяется карантинФото: Сергей Лисицын
Изменить размер текста:

Хорошие новости для тех, кто планировал отдых в Сочи этим летом: с 21 июня массово снимаются карантинные ограничения. Все отели, пансионаты и санатории, а это более 1600 объектов (из них крупных - 76), смогут принимать туристов без ограничений по номерному фонду.

Как уточняет «КП-Краснодар», при заселении с отдыхающих больше не будут требовать справку об отсутствии коронавируса и чистом эпидокружении. Однако в мэрии Сочи предупредили - средство размещения сразу станет обсерватором, если там появятся заболевшие. Кстати, еще одна позитивная новость - приезжающим на курорт больше не нужно отбывать 14-дневный карантин. Это правило сохраняется только для иностранных граждан.

К работе разрешено вернуться и торговым центрам Сочи. Их размер значения не имеет. ТЦ площадью свыше 3000 кв. м. - а таковых в городе 20 - тоже открываются для посетителей. Но фудкорты, кинотеатры и развлекательные зоны останутся закрытыми.

С 21 июня на Кубани вводятся и некоторые другие послабления. Но власти региона напоминают, что масочный режим продолжает действовать, а строгие эпидемиологические правила остаются в приоритете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Кабардино-Балкарии осудили за планирование теракта на 9 Мая
Губернатор призвал жителей Ставрополья выходить из теневой занятости
Выпускникам со Ставрополья устроят торжество в 2021 году
Ставрополье может вернуться к нормальной жизни осенью
С 21 июня в Сочи все станет по-прежнему: отели открываются, обсерваторы отменяются
Владимир Владимиров оценил ситуацию с коронавирусом в крае
На Ставрополье прокуратура проверит информацию о нехватке мест в детсадах Михайловска
На Ставрополье заразившиеся СOVID-19 медики получат компенсацию
На Ставрополье нашли тело новорожденной девочки с ножевыми ранениями
В Кисловодске сотрудник администрации ответит за мошенничество на сумму более 2,6 млн рублей
Третий день в Карачаево-Черкесии ищут пропавших детей
На Ставрополье ищут мать, подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка
На Ставрополье заработают физкультурно-спортивные объекты для профессиональных команд
На Ставрополье открыли СПА-салоны, бани, сауны и массажные кабинеты
На Ставрополье отдохнуть в санаториях приехали около 500 туристов
Дело об изнасиловании 11-летней девочки на Ставрополье передали в суд
Ученые из Ставрополя нашли панцирь черепахи, жившей 8 млн лет назад
На Ставрополье режим самоизоляции для приезжающих сохранят до 1 июля
На Ставрополье европейская лань родила теленка
На Ставрополье мужчина умер в пламени от сигареты
На Ставрополье погиб мужчина, пытаясь повесить антенну
Ставропольским семьям выплатили 120 млн рублей
В Ставрополе в сентябре откроют новый детский сад на 300 мест