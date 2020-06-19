2020-06-19T10:58:07+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья объяснил свое резкое похудение

Об этом Владимир Владимиров рассказал во время "Прямой линии"
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Владимир ВладимировВладимир ВладимировФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Владимир Владимиров пояснил, почему резко похудел. Разницу замечали пользователи социальных сетей. Этот вопрос прозвучал в четверг во время "Прямой линии".

Жители края боялись, что у губернатора проблемы со здоровьем. Владимиров опроверг это и признался, что похудел из-за большого объема работ, сменой графика и нервами.

- Наоборот радоваться надо, я хожу без отдышки. Много работать стал. Рано встаю, поздно ложусь. Нервы, нервы и нервы, - признался Владимиров.

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Глава региона отметил, что во время самоизоляции, пока все набирали лишний вес, государственные служащие жили борьбой с болезнью и не отдыхали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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