Губернатор Ставрополья объяснил свое резкое похудение
Владимир Владимиров пояснил, почему резко похудел. Разницу замечали пользователи социальных сетей. Этот вопрос прозвучал в четверг во время "Прямой линии".
Жители края боялись, что у губернатора проблемы со здоровьем. Владимиров опроверг это и признался, что похудел из-за большого объема работ, сменой графика и нервами.
- Наоборот радоваться надо, я хожу без отдышки. Много работать стал. Рано встаю, поздно ложусь. Нервы, нервы и нервы, - признался Владимиров.
Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья
Глава региона отметил, что во время самоизоляции, пока все набирали лишний вес, государственные служащие жили борьбой с болезнью и не отдыхали.
ИСТОЧНИК KP.RU