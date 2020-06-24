2020-06-24T14:46:14+03:00
Происшествия

В Махачкале неизвестный расстрелял горожанина

Открыто уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Махачкале убили местного жителя. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Дагестан.

Инцидент произошел 23 июня 2020 года, после 22 часов. У ворот "Махачкалаводоканала", на улице Акушинского, мужчины затеяли драку. Неизвестный в ходе потасовки использовал пистолет. Из оружия он произвел множество выстрелов. 27-летний горожанин умер в больнице.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) по факту убийства 27-летнего местного жителя, - сказано в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и ищет виновного. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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