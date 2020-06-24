Шесть жителей Ставрополья заразились лихорадкой после укусов клещей

24 Июнь 2020 2020-06-24T18:07:03+03:00

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На Ставрополье зафиксировали шесть случаев заражения крымской лихорадкой. Причиной заболевания стали укусы клещей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по краю.

Крымскую лихорадку у шести человек подтвердили в медицинских учреждениях. Это жители пяти территорий края, которые обратились за помощью к врачам. Они проживают в Апанасенковском, Арзгирском районах, Ипатовском, Нефтекумском округах и в Ставрополе.

В 2020 году клещи покусали 2539 жителей Ставрополья. Среди них - 1102 ребенка. Отмечается, что показатель этого года ниже прошлогоднего на 38,5 процента.

- Проведение противоклещевых обработок проводится во всех территориях края. Обработано 4877,4 гектара земли, в том числе зон отдыха населения на 598,2 гектара, пастбищ на 4033,2 гектара, - сказано в сообщении.

От клещей обработали 310 тысяч голов крупного рогатого скота и 411 тысяч - малого рогатого скота.

ИСТОЧНИК KP.RU