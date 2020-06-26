2020-06-26T14:04:11+03:00
Общество

На Ставрополье зарегистрировано более 1,88 миллиона избирателей

О надомном голосовании подали более 48 тысяч местных жителей
Ася АСРЯН@asya1693
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Первые результаты краевого голосования станут известны уже к 04:00 2 июляПервые результаты краевого голосования станут известны уже к 04:00 2 июляФото: Архив КП
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На Ставрополье голосование по поправкам в Конституцию России проводят в течение недели. И чтобы максимально снизить риск заражения коронавирусом, ставропольским избирателям предлагают голосовать не только на участках, но и дома.

Ставропольцы начали голосовать по конституционным поправкам

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Сегодня, 26 июня председатель Избирательной комиссии региона Евгений Демьянов рассказал на пресс-конференции, что процедура голосования на дому отлажена.

Контактировать с членами избиркома не придётся, Чтобы проголосовать дома, достаточно всего лишь сообщить об этом в избирательную комиссию по месту жительства.

Все необходимые документы доставит выездная комиссия, которая работает с 25 июня по 1 июля.

На сегодняшний день в нашем регионе зарегистрировано более 1,88 миллиона избирателей. К началу голосования заявления о надомном голосовании подали более 48 тысяч ставропольцев.

Первые результаты краевого голосования станут известны уже к 04:00 2 июля.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 08:00 25 июня в регионе открыты все участки. Голосование организовали в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, связанными с ситуацией с коронавирусом.

Всех ставропольцы получили средства индивидуальной защиты.

На коронавирусную инфекцию проверили членов территориальных и участковых избирательных комиссий, наблюдателей, правоохранителей и водителей, обслуживающих персонал участков.

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Общественники и юристы Ставрополья будут дежурить на многоканальном бесплатном номере: 8-800-100-26-16 с 25 по 30 июня с 09 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 14:00 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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