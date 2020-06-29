На Ставрополье братья избили полицейского за замечание

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:07:26+03:00

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Инцидент произошел 30 апреля в Кочубеевском районе. В этот день 28-летние родные братья проезжали по дороге возле поселка Кирпичного. Они увидели на обочине служебную машину участкового уполномоченного полиции, который разговаривал со своим отцом.

Предположив, что его служебная машина сломалась, они остановили свой автомобиль на проезжей части, создавая помеху движению другого транспорта. В ответ полицейский сделал им замечание и предложил ехать дальше.

Однако мужчины вышли из легковушки и вступили в конфликт с участковым. Правоохранитель увидел, что парни пьяны и вызвал на место происшествия сотрудников ГИБДД.

В ответ на требование полицейского прекратить противоправное поведение мужчины избили его.

Пресечь их действия удалось только после прибытия на место сотрудников дорожно-патрульной службы.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье: «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по региону. Сейчас братья находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU