Стало известно, когда откроются детские лагеря отдыха на Ставрополье

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:53:29+03:00

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Губернатор Владимир Владимиров провел конференцию, обсудив даты открытия детских лагерей отдыха на Ставрополье. Министр образования Евгений Козюра сообщил, что отправить детей на отдых можно будет уже с 10-15 июля.

Предполагается, что в ближайшее время откроется 19 детских летних лагерей. В течение лета они проведут две полноценные смены. Их продолжительность — 21 день. Всего они смогут принять порядка 2600 школьников.

Естественно, во время летнего отдыха придется соблюдать все введенных Роспотребнадзором ограничения. Лагеря будут обеспечены оборудованием для обеззараживания воздуха. Каждый день будут проводиться замеры температуры школьников с помощью бесконтактных термометров. В связи с ограничениями, наполняемость лагерей будет обеспечена лишь на 50%. И, конечно же, в лагерях будут постоянно дежурить медики.

Кроме того, в августе сможет открыться порядка 80 лагерей с дневным пребыванием. Они смогут провести лишь одну трехнедельную смену. Однако пока это решение не окончательное — оно может измениться в случае изменений эпидситуации.

— Мы все хотим, чтобы у детей была возможность отдохнуть этим летом. Но все решения, как и прежде, принимаются, исключительно отталкиваясь от ключевых факторов обеспечения безопасности для здоровья. Загородные лагеря будут вводиться в эксплуатацию только после того, как будут полностью оснащены всеми необходимыми средствами защиты, а требования Роспотребнадзора будут выполнены, — резюмировал губернатор Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU