Почти 98% жителей Чечни проголосовали за поправки в Конституцию

2 Июль 2020 2020-07-02T11:37:44+03:00

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Порядка 98% процентов жителей Чеченской Республики проголосовали за принятие поправок в Конституцию Российской Федерации. Такие данные приводит региональный избирком после обработки 100% протоколов.

Согласно точным данным после обработки бюллетеней 97,92% проголосовавших поддержали поправки, против оказалось порядка 1,94%. Остальные бюллетени были испорчены.

За все время голосования жалоб или обращений от наблюдателей не поступало. На голосование пришли 95,14% жителей Чеченской Республики.

После обработки 98,01% протоколов Центризбирком России констатировал, что 78,05% жителей России поддержали изменения. Против поправок оказалось порядка 21,14% проголосовавших. Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что явка составила 64,99%.

ИСТОЧНИК KP.RU