2020-07-05T10:55:14+03:00
Происшествия

Алкоголь из медикаментов изготавливали на Ставрополье

Подпольный цех накрыли сотрудники полиции
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье спиртосодержащие напитки изготавливали из медикаментов в подпольном цеху. Подробности сообщает пресс-служба управления Росалкогольрегулирования по СКФО.

Предприятие работало в Грачевском районе. В качестве основы для спиртного использовася медицинский порошок «Концентрат для приготовления раствора наружного применения 95%». Кроме линии розлива, в подсобных помещениях нашли порядка 900 литров спиртного и 8,5 тысяч емкостей с нелегальной продукцией.

В деле разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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