Проехал на «красный»: в Чечне два поезда сошли с рельсов после столкновения

7 Июль 2020 2020-07-07T10:04:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чеченской Республике из-за ошибки машиниста произошло боковое столкновение двух поездов. Семь вагонов сошли с рельсов. Сумма ущерба оценивается в 7 миллионов рублей. В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте сообщили о возбуждении уголовного дела.

Чрезвычайное происшествие произошло на железнодорожной станции Червленная-Узловая. Сообщается, что машинист хозяйственого поезда совершил непростительную ошибку, проехав на «красный» сигнал светофора. В результате на стрелочном переводе в бок хозяйственному составу на большой скорости въехал грузовой.

В результате аварии с рельсов сошли пять вагонов грузового состава и два вагона хозяйственного. Также повреждены пути.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Санкция статьи предполагает до 2 лет лишения свободы. Сумма ущерба составила свыше 6,95 млн рублей. Расследование продолжается, — сообщили в ММСУТ.

ИСТОЧНИК KP.RU