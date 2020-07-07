2020-07-07T22:34:08+03:00
Общество

В Кисловодске санатории примут более 6 тысяч отдыхающих в июле

В здравницах регулярно проводится дезинфекция. Сотрудники сдают тесты на COVID-19, а курортники приезжают уже с готовыми тестами
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации КисловодскаФото: пресс-служба администрации Кисловодска
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В Кисловодске количество путевок, забронированных в санатории, в июле выросло в 4 раза по сравнению с июнем. Об этом информирует пресс-служба администрации курорта.

Там сообщили, что в июне в здравницы туристы забронировали около 1500 путевок, а в июле — более шести тысяч.

На сегодняшний день в городе функционируют 34 санаторно-курортных учреждения, еще 3 откроются в июле.

В пресс-службе администрации курорта подчеркнули, что во всех санаториях регулярно проводится дезинфекция. Сотрудники сдают тесты на COVID-19, а курортники приезжают уже с готовыми тестами.

В год Кисловодск принимает около 350 тысяч отдыхающих. За счет курортного сбора благоустраиваются и появляются объекты инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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