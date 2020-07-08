В Ставрополе разъяснили порядок управления автомобилями с армянскими регистрационными знаками

8 Июль 2020 2020-07-08T10:07:28+03:00

Если автовладелец в течение года повторно привлекается за это нарушение, ему грозит штраф уже 5 тысяч рублей или лишение прав сроком от 1 до 3 месяцев Фото: "КП" Архив

Если автовладелец в течение года повторно привлекается за это нарушение, ему грозит штраф уже 5 тысяч рублей или лишение прав сроком от 1 до 3 месяцев

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Госавтоинспекция Ставрополья разъяснила порядок управления автомобилями с государственными регистрационными знаками республики Армения. Согласно ФЗ «О безопасности дорожного движения», машина допускается к участию в дорожном движении в случае, если:

- она состоит на госучете.

- Его госучет не прекращен. И оно соответствует основным положениям о допуске транспортных средств к участию в дорожном движении, установленным Правительством РФ.

- Обязанность госучета транспортного средства установлена ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и возникает у его владельца в течение 10 дней со дня временного ввоза автомобиля в Россию.

Если владелец автомобиля с регистрационными знаками Республики Армения - жителем России и ввозит автомобиль на территорию РФ на срок более года, то автовладельцу необходимо в течение 10 дней с момента въезда обратится в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД для постановки на регистрационный учет.

При себе нужно иметь технический паспорт, который гражданин получает на таможне, страховой полис, водительское удостоверение и договор купли-продажи.

При отсутствии этой регистрации, автовладелец может быть привлечен к административной ответственности, санкции которой предусматривают штраф от 500 до 800 рублей.

Если автовладелец в течение года повторно привлекается за это нарушение, ему грозит штраф уже 5 тысяч рублей или лишение прав сроком от 1 до 3 месяцев.

В случае если автомобиль зарегистрирован на гражданина одного из государств-членов ЕАЭС, но находится в пользовании у гражданина РФ, то его регистрация потребуется только в случае наличия (подтверждения) сведений о временном ввозе на срок более 1 года.

Исключение составляют автомобили, ввезенные с территории Армении и зарегистрированные там после октября 2014 года. Их эксплуатация гражданами России возможна только при наличии соответствующих таможенных документов.

Их отсутствие может привести к привлечению водителя к административной ответственности, а также задержание транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU