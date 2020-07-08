Кадыров разрешил в Чечне работу банкетных залов для проведения свадеб

8 Июль 2020 2020-07-08T11:22:43+03:00

Правда, количество посадочных мест и столов в таких заведениях необходимо сократить наполовину

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Чеченский лидер решил возобновить в республике работу банкетных залов после снятия ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса.

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- С учетом положительной динамики я принял решение открыть банкетные залы для проведения свадебных торжеств с соблюдением мер социального дистанцирования, - заявил Рамзан Кадыров.

Правда, количество посадочных мест и столов в таких заведениях нужно сократить наполовину.

По словам Кадырова, за прошедшие сутки в республике выявлено 9 случаев зараженияинфекцией.

Напомним, недавно глава Чечни поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19. Семьи женихов получат по 50 тысяч рублей на обряд бракосочетания.

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ИСТОЧНИК KP.RU