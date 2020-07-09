Глава администрации Михайловска Игорь Серов покинул свой пост

9 Июль 2020 2020-07-09T16:54:31+03:00

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Глава администрации Михайловска Игорь Серов подал в отставку. По предварительным данным, чиновник пошел на повышение. Теперь Серов будет исполнять обязанности главы Шпаковского района Ставропольского края.

Экс-глава Михайловска Игорь Серов об отставке и планах 00:00 00:00

Прошение об отставке Серова уже принято городской думой. Документ вступил в силу 9 июля 2020 года. Обязанности главы Михайловска в этот момент будет исполнять его первый заместитель Александр Ржевский.

— Это правда, я ушел в отставку. Это связано с тем, что предыдущий глава Шпаковского района [Сергей] Гультяев ушел в отставку. С завтрашнего дня я буду исполняющим его обязанности. Нужно наводить порядок, — заявил Игорь Серов в разговоре с «КП - Северный Кавказ».

По словам Серова, Шпаковский район ждут другие административные изменения.

— Спустя три месяца он будет реорганизован в муниципальный округ. И, по сути, обязанности главы Михайловска объединятся с обязанностями главы района. На эту должность будет конкурс, но буду ли я подавать свою кандидатуру — не знаю.

ИСТОЧНИК KP.RU