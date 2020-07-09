Глава администрации Михайловска Игорь Серов покинул свой пост
Глава администрации Михайловска Игорь Серов подал в отставку. По предварительным данным, чиновник пошел на повышение. Теперь Серов будет исполнять обязанности главы Шпаковского района Ставропольского края.
Экс-глава Михайловска Игорь Серов об отставке и планах
Прошение об отставке Серова уже принято городской думой. Документ вступил в силу 9 июля 2020 года. Обязанности главы Михайловска в этот момент будет исполнять его первый заместитель Александр Ржевский.
— Это правда, я ушел в отставку. Это связано с тем, что предыдущий глава Шпаковского района [Сергей] Гультяев ушел в отставку. С завтрашнего дня я буду исполняющим его обязанности. Нужно наводить порядок, — заявил Игорь Серов в разговоре с «КП - Северный Кавказ».
По словам Серова, Шпаковский район ждут другие административные изменения.
— Спустя три месяца он будет реорганизован в муниципальный округ. И, по сути, обязанности главы Михайловска объединятся с обязанностями главы района. На эту должность будет конкурс, но буду ли я подавать свою кандидатуру — не знаю.
ИСТОЧНИК KP.RU