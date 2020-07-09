2020-07-09T21:46:37+03:00
Общество

Восемь городов Ставрополья подключат к "Умному городу"

Уже один город живет с такой системой
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Восемь городов Ставропольского края оснастят системой "Умный город". Технология облегчает жизнь горожанами и гостям. Программой уже пользуется Железноводск, передает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Систему в крае стали внедрять в конце 2019 года в Железноводске. Весной создали базовую инфраструктуру проекта. Отмечается, что "Умный город" позволяет контролировать работу городского хозяйства и сокращают дистанцию между населением и администрацией.

Владимир Владимиров побывал в Железноводске и проверил систему. Губернатор осмотрел "умные" пешеходные переходы и 18 инновационных остановок с информационным табло для отслеживания движения автобуса.

- Другое направление проекта – интеллектуальная система управления использованием коммунальных ресурсов. На сегодня её используют уже 17 учреждений социальной сферы Железноводска, - сказано в сообщении.

С помощью системы можно управлять отоплением или электроснабжением дистанционно. Это снижает расходы на содержание социально важных объектов.

- Всё, что улучшает жизнь людей, помогает экономить ресурсы, привлекает отдыхающих – это будущее наших городов. Мы намерены вместе с «Росатом» продолжить внедрение таких же систем, как в Железноводске ещё в 8 территориях края, - сказал Владимиров во время визита.

Для реализации проекта рассматривают Георгиевский и Минераловодский городские округа, Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск и Ставрополь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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