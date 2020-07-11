Тайна раскрыта: расследование установило причины гибели туристов на перевале Дятлова

11 Июль 2020 2020-07-11T14:31:23+03:00

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

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Гибель группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году до сих пор вызывала вопросы. Появлялись десятки версий, и часть из них — мистические. Однако на пресс-конференции «Комсомольской правды» эксперт-юрист Андрей Курьяков сообщил достоверные результаты расследования трагедии. И призвал признать перевал опасным для туристов. Подробности сообщает «КП - Самара».

Было разобрано несколько самых популярных версий гибели группы. Вариант с ураганом отмели, благодаря исследованиям микроклиматологов. Сейсмические явления также не похоронили дятловцев — ученые уверены, что никакой активности в тот период на перевале не было.

Кроме того, благодаря материалам, собранным «Комсомольской правдой», была отметена и версия о том, что группу убил один из её участников — Семен Золотарев, по неизвестным причинам просивший называть себя Александром.

На пресс-конференции была показана 3D-реконструкция перевала ДятловаФото: Михаил ФРОЛОВ

Лавина стала главной, но не единственной причиной гибели людей. Второй аспект — невозможность вернуться к палатке и обморожение, от которого и скончались люди. Восстановленная сотрудниками прокуратуры картина событий трагической ночи объясняет все феномены.

Известно, что 1 февраля группа пыталась совершить восхождение на гору Холатчахль. Пришлось обустраивать лабаз — горный тайник с провизией. После этого началось восхождение налегке. Ветра, которые на 80% были северо-западными, и на 20% юго-западными, создали существенные снежные наносы на восточном отроге горы.

— Дятловцам крайне не повезло — они зашли под снежный козырек, чтобы укрыться. Но они не могли знать, что сам козырек создан не рельефом, а снежными наносами. Палатка находилась буквально в 50 мерах под ним, — заявил Андрей Курьяков.

Эксперт подчеркнул: Семен Золотарев должен был прекрасно понимать опасность такого решения. Но принял его, рискуя жизнями людей.

В результате, произошло страшное. Началась лавина. Некоторые исследования предполагают, что палатка рухнула сразу, но это не так. Завалило сначала лишь её заднюю часть.

Злосчастная палатка, которая могла спасти жизни туристов. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

— Чтобы спастись, было принято единственно верное решение — разрезать палатку. Туристы попытались стащить её за собой — это объясняет исчезнувший кусок палатки. И это было верное решение. Они отошли буквально на 50 метров к каменной гряде, ведь камни могли защитить группу от снежных масс. Все было верно. Однако здесь кроется вторая причина, почему группа была обречена. Если была бы лунная ночь — они смогли бы позже отыскать палатку. Но видимость, по расчетам экспертов, была не более 6-11 метров, — заявил Курьянов на пресс-конференции «КП».

В результате группа вынуждена была спускаться вниз, к кедру. Здесь они разожгли костер, который горел порядка 1,5 часов. Люди героически пытались сражаться за жизнь, но температура вокруг была порядка -45 градусов. Понимая, что в таких условиях выжить невозможно, туристы пытались вернуться и отыскать палатку. Тщетно. Следственный эксперимент установил — найти её в таких условиях невозможно. Даже если знаешь направление. Члены группы один за другим замерзали насмерть.

Напомним, что группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова в январе-феврале 1959 года ушла в поход по Северному Уралу. Все туристы погибли на безымянном перевале, получившем имя Дятлова. Спустя 60 лет, благодаря обращениям родственников и исследованиям «Комсомольской правды» расследованием их гибели занялась прокуратура. Причина смерти путешественников была окончательно установлена: лавина и обморожение.

Игорь Дятлов. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

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Склон, на котором погибли девять участников туристической группы Дятлова в 1959 году, лавиноопасен, поэтому после окончания расследования было подготовлено два постановления с предложением региональным властям принять меры для безопасности, рассказал на пресс-конференции в редакции "Комсомольской правды" эксперт-юрист Андрей Курьяков (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU