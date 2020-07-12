2020-07-12T09:50:04+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки 110 человек заразились COVID-19 и трое - скончались

Глава региона Владимир Владимиров рассказал о ситуации с коронавирусом на 12 июля
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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--Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ставропольском крае за сутки от коронавируса скончались еще трое - общее число летальных исходов выросло до 119. А выздоровели еще 12 - всего болезнь победили уже 3971 житель региона. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров, возглавляющий краевой Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Кроме того, по обновленной информации за сутки на Ставрополье выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных за все время случаев инфицирования достигло отметки 6164.

Глава региона призывает население соблюдать меры предосторожности и беречь себя и близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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