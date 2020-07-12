2020-07-12T12:43:37+03:00
Происшествия

В Дагестане правоохранитель попался на торговле оружием как член бандгруппы

В распоряжении "КП" оперативная съемка допроса подозреваемого [видео]
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Заместитель командира роты из одной из дагестанских правоохранительных служб задержан за хранение и подпольную продажу оружия. У него дома оперативники нашли гранаты, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Все это тот сбывал вместе со своим знакомым, бывшим сотрудником правоохранительных органов. Видео с допросом подозреваемого:

Росгвардеец организовал подпольную торговлю оружием.

Как уточнили в МВД Дагестана, в бандгруппе числятся 44-летний уроженец Сулейман-Стальского района, 43-летний житель Каспийска, а также двое уроженцев Чеченской республики 37 и 44 лет. И кроме продажи оружия они "занимались переделкой гражданского оружия под их боевой аналог" и могут быть причастны к "перевозке огнестрельного оружия с территории Чечни в республику Дагестан".

- 11 июля 2020 года в ходе проведённого обыска в домах подозреваемых обнаружены и изъяты гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, пистолеты системы "ТТ", а также пистолеты кустарного производства, патроны, запасные части от автомата "Калашникова" и пистолета "Макарова", - рассказали в пресс-службе МВД РД.

Заведены уголовные дела по соответствующей статье 222 УК РФ. Все подозреваемые задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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