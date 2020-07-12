Из-за коротнувшего ноутбука едва не сгорела квартира в Ставрополе

12 Июль 2020 2020-07-12T21:36:04+03:00

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В Ставрополе 12 июля сняли на видео задымление в одной из квартир многоэтажного дома. Решили - пожар. К счастью, крупного возгорания удалось избежать. Пострадали всего лишь половина одного квадратного метра:

Небольшой пожар на улице Пушкина (г. Ставрополь).

Как уточнили в МЧС края, причиной ЧП стало короткое замыкание из-за коротнувшего ноутбука. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU