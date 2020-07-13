2020-07-13T17:10:17+03:00
Происшествия

«Да, я русский»: толпа чеченцев избила известного блогера Святослава Коваленко

Эпизод прокомментировали в Чечне [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: кадры видео, опубликованного Святославом КоваленкоФото: кадры видео, опубликованного Святославом Коваленко
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Известного блогера Святослава Коваленко избил его чеченский коллега Зелимхан вместе с друзьями. Уроженец республики называет себя «кадыровцем», требует извинений за любые поступки, которые считает неправильными. Некоторые блогеры утверждают, что кроме этого он занимается вымогательством.

Очередной жертвой внимания Зелимхана стал российский MMA-блогер Святослав Коваленко. Группа мужчин напала на него после вызова «на разговор» в одном из московских дворов. Пострадавший считает, что причиной всему стало неуважение к «авторитету Зелимхана».

— Зелимхан приехал спросить с меня за интервью, в котором я сказал, что он не является для меня авторитетом, — пишет Коваленко. — Также его бесит, что я называл его блогером. Он против этого. Но он блогер. А если нет — пусть уходит с Youtube, не проводит прямые трансляции и не принимает донаты (добровольные пожертвования, — ред.).

Толпа чеченцев напала и избила блогера Коваленко.Видео: youtube-канал пострадавшего

Ситуация привлекла внимание широкой общественности. Инцидент прокомментировал известный блогер Амиран Сардаров, назвавший Зелимхана «бандитом и вымогателем». По его словам, на него уже не раз подавали в полицию, в частности — известные блогеры.

Публикацию Сардарова не смогли проигнорировать и в Чечне. Министр информации и печати Чеченской Республики Ахмед Дудаев написал, что руководство региона уже связалось с пострадавшим.

— Мы нашли всех участников этого инцидента. Уверяю вас, ни один виновник произошедшего не избежит наказания по закону. Рамзан Ахматович всегда реагирует на подобные выходки и не одобряет правонарушений, — заявил Дудаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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