2020-07-14T10:37:50+03:00
Спорт

Третий стал первым: Билялу Махову вручили золото Олимпиады-2012 спустя 8 лет

Сразу два спортсмена, занявшие первое и второе места, использовали допинг
Поделиться:
Билял Махов. Фото: Федерация спортивной борьбы РоссииБилял Махов. Фото: Федерация спортивной борьбы России
Изменить размер текста:

Уроженец Кабардино-Балкарии Билял Махов получил золото Олимпиады-2012 спустя 8 лет. Олимпиец стал победителем соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 120 килограммов.

Отметим, что на самих играх Махов получил лишь бронзу. Однако спустя 8 лет выяснилось, что обладатель золотой медали Артур Таймуразов из Северной Осетии (выступал за Узбекистан) и грузинский боец Давид Модзманашвили использовали допинг.

В результате из дисквалифицировали, а два обладателя бронзы — Махов и Комели Гасеми из Ирана признаны чемпионами игр в Лондоне.

В истории Олимпиад это первый случай, когда обладатели золота и серебра одновременно уличены в допинге.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Борец-тяжеловес Билял Махов оставил тренировки после досадного проигрыша в Рио

Известный российский борец, выступающий за Кабардино-Балкарию и Дагестан, Билял Махов решил на время покинуть спорт. Эту информацию "Комсомольской правде на Северном Кавказе" подтвердили в Федерации вольной борьбы Дагестана. Спортсмен, как говорят в Федерации, был очень раздасадован поражением на Олимпиаде в Рио (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вячеслава Битарова поблагодарили за помощь в развитии «Яндекс.Лицея»
Банк УРАЛСИБ; Как получить ипотеку под 5,9% процента
На Ставрополье врачи оказывают помощь водителям при жаркой погоде
ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»
«Полицейские пытались его остановить»: лихач на «BMW» разбился в Осетии, удирая от патруля ДПС
На Ставрополье водоснабжение улучшилось в 14 населенных пунктах
В Ставрополе 40-метровый фонтан обустроят на площади Декабристов
Штангист из Ставрополя попал в книгу рекордов Гиннесса
В Невинномысске откроются 2 надземных перехода
В Пятигорске реставраторы обнаружили в дверном замке старинную монету
Третий стал первым: Билялу Махову вручили золото Олимпиады-2012 спустя 8 лет
Молодые ставропольцы избили и ограбили попутчика
Ставропольские фермеры получили почти 200 млн рублей
На Ставрополье полицейского подозревают в покушении на мошенничество
На Ставрополье тепличные хозяйства получат отсрочку по кредитам
В Железноводске показатели курортного сбора в 2020 году упали
На Ставрополье более 500 сирот получат жилье в 2020 году
В Пятигорске под колесами иномарки скончалась 72-летняя женщина