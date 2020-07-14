Третий стал первым: Билялу Махову вручили золото Олимпиады-2012 спустя 8 лет

14 Июль 2020 2020-07-14T10:37:50+03:00

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Уроженец Кабардино-Балкарии Билял Махов получил золото Олимпиады-2012 спустя 8 лет. Олимпиец стал победителем соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 120 килограммов.

Отметим, что на самих играх Махов получил лишь бронзу. Однако спустя 8 лет выяснилось, что обладатель золотой медали Артур Таймуразов из Северной Осетии (выступал за Узбекистан) и грузинский боец Давид Модзманашвили использовали допинг.

В результате из дисквалифицировали, а два обладателя бронзы — Махов и Комели Гасеми из Ирана признаны чемпионами игр в Лондоне.

В истории Олимпиад это первый случай, когда обладатели золота и серебра одновременно уличены в допинге.

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ИСТОЧНИК KP.RU